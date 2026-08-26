Souveräne agentische KI-Lösung automatisiert Wartungsprozesse für Flugzeuge, steigert die operative Effizienz und setzt neue Maßstäbe bei der Nachverfolgung komplexer Großanlagen

IRVING, Texas, Aug. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. ("XBP Global" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: XBP), ein multinationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das geschäftskritische Systeme zur Unterstützung von Hyper-Automatisierung und digitaler Transformation bereitstellt, hat heute den Abschluss eines Vertrags mit British Airways zur Einführung von Plexus AI bekanntgegeben, der führenden souveränen agentischen KI-Lösung des Unternehmens.

Mit der Implementierung von Plexus AI kann British Airways erhebliche Effizienzgewinne im operativen Betrieb realisieren, Dokumentations- und Wartungsprozesse automatisieren und seine Softwarelandschaft durch die Ablösung bestehender Drittanbieterlösungen konsolidieren.

Während Unternehmen zunehmend auf leistungsstarke Open-Weight-Modelle setzen, nutzt XBP beschleunigte Trainingsverfahren, um diese fortschrittlichen Modelle schnell in seine souveräne Infrastruktur für agentische KI zu integrieren. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmenskunden, eine höhere Leistungsfähigkeit zu deutlich geringeren Kosten und in kürzerer Zeit zu erreichen. Gleichzeitig verbleiben die Daten vollständig innerhalb der privaten IT-Umgebung des jeweiligen Kunden und werden unter Einhaltung strenger regulatorischer Vorgaben wie des EU-KI-Gesetzes verarbeitet.

Wichtige Funktionen und Vorteile der Lösung:

Automatisierte Vektorisierung des Anlagenlebenszyklus: Plexus AI erfasst, vektorisiert und speichert jedes Wartungsereignis der äußerst vielfältigen und komplexen Flotte von British Airways in einer sicheren, privaten Vektordatenbank.

Plexus AI erfasst, vektorisiert und speichert jedes Wartungsereignis der äußerst vielfältigen und komplexen Flotte von British Airways in einer sicheren, privaten Vektordatenbank. Kontrollierter Zugriff und Rekonstruktion bei Leasingrückgabe: Die agentische KI steuert sämtliche Zugriffe auf den Datenspeicher und ermöglicht die präzise und sofortige Rekonstruktion vollständiger Wartungshistorien, wenn Flugzeuge nach Ende eines Leasingvertrags zurückgegeben oder verkauft werden.

Die agentische KI steuert sämtliche Zugriffe auf den Datenspeicher und ermöglicht die präzise und sofortige Rekonstruktion vollständiger Wartungshistorien, wenn Flugzeuge nach Ende eines Leasingvertrags zurückgegeben oder verkauft werden. Effizienter Einsatz von Open-Weight-Modellen in Unternehmen: Auf Basis der beschleunigten Trainingsverfahren von XBP stellt die Lösung modernste KI-Funktionen zu optimierten Kosten bereit, ohne dass Daten außerhalb der geschützten Umgebung des Kunden offengelegt werden.

Auf Basis der beschleunigten Trainingsverfahren von XBP stellt die Lösung modernste KI-Funktionen zu optimierten Kosten bereit, ohne dass Daten außerhalb der geschützten Umgebung des Kunden offengelegt werden. Souverän und konform mit dem EU-KI-Gesetz: Die Lösung wird sicher und skalierbar in der Private Cloud von British Airways implementiert. Damit ist sie nach der Implementierung bei CNAM der zweite große souveräne Rollout von XBP.

"Das Zeitalter von Open-Weight-KI-Modellen für Unternehmen ist angebrochen. Unsere beschleunigten Trainingsverfahren ermöglichen es uns, die daraus resultierenden erheblichen Effizienz- und Kostenvorteile direkt an unsere Partner weiterzugeben", so Vitalie Robu, President von XBP Europe. "Für British Airways löst Plexus AI eine kritische und komplexe operative Herausforderung: die Verwaltung einer unveränderbaren, durchsuchbaren und vollständig konformen Wartungshistorie für eine umfangreiche Flotte - einschließlich der lückenlosen Dokumentation, wenn Flugzeuge nach Ablauf eines Leasingvertrags zurückgegeben werden. Durch die Verbindung leistungsstarker agentischer KI mit einer Private-Cloud-Architektur setzen wir einen neuen Maßstab für das Management hochwertiger Anlagen. Dieses Modell wollen wir künftig auf den globalen Luftfahrtsektor übertragen."

Die Kernarchitektur von Plexus AI bietet ein hochgradig skalierbares Lösungsmodell - nicht nur für internationale Fluggesellschaften mit strengen Anforderungen an den Datenschutz, sondern für alle Unternehmen, die hochwertige und komplexe Großanlagen warten. Nach dieser Implementierung plant XBP, die Lösung weiteren internationalen Fluggesellschaften und Industrieunternehmen anzubieten, bei denen eine präzise und automatisierte Nachverfolgung der Wartungs- und Servicezyklen komplexer Anlagen entscheidend für Sicherheit, Verfügbarkeit und Effizienz ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Exchange Act. Diese Aussagen umfassen Finanzprognosen, Vorhersagen und andere Aussagen über zukünftige Geschäftstätigkeiten, die Finanzlage, die Geschäftsstrategie, Marktchancen und Trends. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", "schätzen", "voraussehen", "glauben", "vorhersagen", "planen", "Ziele", "Prognosen", "würde", "fortsetzen", "prognostizieren" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und Risiken und Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu gehören unter anderem: (1) Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme und der damit verbundenen Umstrukturierung, einschließlich der Unfähigkeit, die erwarteten Vorteile zu realisieren, Betriebsstörungen und mit der Übernahme verbundene Kosten; (2) Gerichtsverfahren; (3) die Nichteinhaltung der Nasdaq-Notierungsstandards; (4) Wettbewerb und Marktbedingungen; (5) wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen; (6) Herausforderungen bei der Bindung von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten; sowie (7) sonstige Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens detailliert beschrieben sind, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" im Jahresbericht auf Formular 10-K für das Jahr 2025. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. XBP Global übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass XBP Global oder seine Tochtergesellschaften die in diesen Aussagen prognostizierten Ergebnisse erzielen werden.

Über XBP Global

XBP Global ist ein multinationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das intelligente Arbeitsabläufe für Unternehmen weltweit ermöglicht. Mit Niederlassungen in 20 Ländern und rund 9.200 Mitarbeitern arbeitet XBP Global mit über 2.000 Kunden zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um geschäftskritische Systeme zu entwickeln, die eine umfassende Automatisierung ermöglichen.

Dank unserer proprietären Plattformen, unserer agentenbasierten KI-gesteuerten Automatisierung und unserer umfassenden Fachkompetenz in verschiedenen Branchen sowie im öffentlichen und privaten Sektor können unsere Kunden uns ihre wichtigsten digitalen Transformationen und Arbeitsabläufe anvertrauen. Durch die Kombination von Innovation und exzellenter Umsetzung unterstützt XBP Global Unternehmen dabei, ihre Arbeitsweise und ihre Geschäftsabläufe neu zu gestalten und neue Wertpotenziale zu erschließen.

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