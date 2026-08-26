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Dow Jones News
26.08.2026 15:27 Uhr
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PTA-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Shareholder Value Beteiligungen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Frankfurt (pta000/26.08.2026/14:55 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                               Nils Herzing 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                         Vorstand 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                               Shareholder Value Beteiligungen AG 
b)      LEI                               529900V1ZBO7TDIQX144 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments     Aktie 
        Kennung                             DE000A168205 
b)      Art des Geschäfts                        Kauf 
c)      Preis(e)                             Volumen 
        74,50 EUR                            6.258,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                        Aggregiertes Volumen 
        74,50 EUR                            6.258,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                       25.08.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                        Xetra 
        MIC                               XETR (Xetra)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Shareholder Value Beteiligungen AG 
           Barckhausstraße 1 
           60325 Frankfurt 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Dr. Helmut Fink, Vorstand 
Tel.:         +49 152 583 873 69 
E-Mail:        ir@svb-ag.de 
Website:       www.svb-ag.de 
ISIN(s):       DE000A168205 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1787748900156 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2026 08:55 ET (12:55 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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