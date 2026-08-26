DJ PTA-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Shareholder Value Beteiligungen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Frankfurt (pta000/26.08.2026/14:55 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Nils Herzing 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Shareholder Value Beteiligungen AG b) LEI 529900V1ZBO7TDIQX144 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000A168205 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 74,50 EUR 6.258,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 74,50 EUR 6.258,00 EUR e) Datum des Geschäfts 25.08.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Xetra MIC XETR (Xetra)
(Ende)
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Aussender: Shareholder Value Beteiligungen AG Barckhausstraße 1 60325 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Dr. Helmut Fink, Vorstand Tel.: +49 152 583 873 69 E-Mail: ir@svb-ag.de Website: www.svb-ag.de ISIN(s): DE000A168205 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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August 26, 2026 08:55 ET (12:55 GMT)