Die Q2 26 Ergebnisse von EDAG zeigten eine stabilisierende Umsatzentwicklung, jedoch erneuten Druck auf die Rentabilität, da das bereinigte EBIT erneut negativ wurde nach einem stärkeren Q1, obwohl es weiterhin deutlich über dem Vorjahr liegt. Der Auftragseingang lag leicht über den Umsätzen, was ein solides Book-to-Bill-Verhältnis und einen gesunden Auftragsbestand unterstützt. Der Bereich Fahrzeugengineering blieb das stärkste Segment, während die Sparte Elektrik/Elektronik sich verbesserte, jedoch weiterhin unter Druck stand, und die Produktionslösungen weiterhin hinterherhinkten. Gleichzeitig treibt EDAG seine Diversifizierungsstrategie voran, indem es seine Ingenieurtätigkeiten in Indien ausweitet und die Exposition im Verteidigungssektor erhöht. Angesichts des nach wie vor gedämpften Automobilmarktes bleibt das Management für das Geschäftsjahr 26 vorsichtig, während es das langfristige Ziel einer bereinigten EBIT-Marge von 6-8% beibehält. Wir betrachten das gesamte Jahr 2026 nun als Übergangsjahr, erwarten jedoch weiterhin eine stärkere Erholung ab 2027. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung und ein Kursziel von 4,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/edag-engineering-group-ag
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