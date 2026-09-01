Original-Research: EDAG Engineering Group AG - von Montega AG



01.09.2026 / 14:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu EDAG Engineering Group AG Unternehmen: EDAG Engineering Group AG ISIN: CH0303692047 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 01.09.2026 Kursziel: 5,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach, Mustafa Hidir

H1: Ergebnisverbesserung durch Effizienzmaßnahmen - Top-Line-Guidance konkretisiert



EDAG hat im ersten Halbjahr 2026 trotz des weiterhin herausfordernden Marktumfelds eine deutliche operative Verbesserung erzielt. Während die Top Line weiterhin unter dem Vorjahresniveau lag, konnte die Profitabilität insbesondere aufgrund der eingeleiteten Effizienzmaßnahmen spürbar verbessert werden. Positiv hervorzuheben ist zudem die dynamische Entwicklung im Defence-Geschäft. Die erfolgreichen Kapitalmaßnahmen haben zudem die finanzielle Flexibilität des Konzerns deutlich erhöht.



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Top Line bleibt unter Druck - Dynamik verbessert sich: Mit einem Q2-Umsatz von 162,6 Mio. EUR verzeichnete EDAG zwar weiterhin einen Rückgang von 6,7% yoy, konnte die negative Dynamik gegenüber Q1 (-10,8% yoy) jedoch deutlich reduzieren. Insgesamt lag der H1-Umsatz damit bei 334,4 Mio. EUR und 8,8% unter dem Vorjahreswert. Belastend bleibt insbesondere das Mobility-Geschäft, in dem die weiterhin sehr vorsichtige und verzögerte Investitions- und Vergabepraxis der OEMs die Nachfrage nach Entwicklungsdienstleistungen begrenzt, während das Defence-Geschäft weiterhin dynamisch gewachsen ist. Die Absenkung der Umsatzprognose auf eine Bandbreite von -5% bis 0% yoy für 2026 kommt u.E. nicht überraschend. Wir hatten bereits mit einer Anpassung der Guidance gerechnet und liegen mit unserer bisherigen Umsatzprognose von -3,6% innerhalb des neuen Zielkorridors. Entsprechend sehen wir aktuell keinen Anlass, unsere Top-Line-Schätzungen anzupassen.



Deutliche Margenverbesserung trotz Einmaleffekten: Das adjusted EBIT verbesserte sich im H1 auf 0,3 Mio. EUR nach -7,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Wir führen die Verbesserung insbesondere auf die bereits umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen sowie die zunehmende Nutzung internationaler Delivery-Strukturen (u.a. in Indien) zurück. Die Entwicklung bestätigt damit zunehmend unsere Einschätzung, dass die Maßnahmen zur Anpassung der Kostenbasis greifen und sich die operative Profitabilität auch bei noch ausbleibender Top-Line-Erholung verbessern kann. Die Differenz zum berichteten EBIT in Q2 i.H.v. -5,2 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf die von uns erwarteten Sondereffekte im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung zurückzuführen (Transaktions- und Beratungskosten), die wir nun auch in unserer EBIT-Prognose berücksichtigen. Für das Gesamtjahr bestätigte EDAG die Prognose mit einer adjusted EBIT-Marge von 0-3%.



Fazit: Die Q2-Zahlen haben weiterhin ein gemischtes Bild gezeigt. Einer weiterhin negativen, aber sequenziell verbesserten Entwicklung im Automotive-Geschäft steht das anhaltend hohe Wachstum im Defence-Bereich gegenüber. Die erfolgreiche Kapitalmaßnahme reduziert gleichzeitig den finanziellen Druck und schafft zusätzlichen Spielraum für die strategische Transformation. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung bei einem konstanten Kursziel von 5,50 EUR.







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