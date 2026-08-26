NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch zunächst ein wenig zugelegt. Eine Reihe heimischer Konjunkturdaten, von denen insbesondere die Daten zur Inflationsentwicklung im Fokus standen, hatte wenig Einfluss auf die Aktienkurse. In Erwartung der nachbörslich angekündigten Geschäftszahlen von Nvidia scheuten die Anleger eine klare Positionierung.

Knapp eine halbe Stunde nach Handelsbeginn stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,05 Prozent auf 53.606 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,13 Prozent auf 7.687 Zähler hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,16 Prozent auf 29.257 Punkte. Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt waren die Indizes bereits am Dienstag gestiegen./gl/he

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