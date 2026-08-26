New York - Die US-Börsen haben am Mittwoch zunächst ein wenig zugelegt. Eine Reihe heimischer Konjunkturdaten, von denen insbesondere die Daten zur Inflationsentwicklung im Fokus standen, hatte wenig Einfluss auf die Aktienkurse. In Erwartung der nachbörslich angekündigten Geschäftszahlen von Nvidia scheuten die Anleger eine klare Positionierung. Knapp eine halbe Stunde nach Handelsbeginn stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,05 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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