New York - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch nach Anfangsgewinnen richtungslos und insgesamt wenig bewegt präsentiert. Eine Reihe heimischer Konjunkturdaten, von denen insbesondere die Daten zur Inflationsentwicklung im Fokus standen, hatte wenig Einfluss auf die Aktienkurse. In Erwartung der nachbörslich angekündigten Geschäftszahlen von Nvidia scheuten die Anleger eine klare Positionierung. Zuletzt sank der Leitindex Dow Jones Industrial um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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