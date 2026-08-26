Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch mehrheitlich freundlich gezeigt. Der Leitindex SMI schloss leicht im Plus, gestützt durch Zykliker. Die Pharmaschwergewichte bremsten hingegen. Im Fokus der Anleger stehen nun die Zahlen von Nvidia nach US-Börsenschluss sowie das anlaufende Notenbankertreffen in Jackson Hole. Die Konferenz, die zu den wichtigsten geldpolitischen Terminen des Jahres zählt, beginnt am Donnerstag. Von der Rede ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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