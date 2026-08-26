Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 26.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
20 Meter - so tief musste dieser Kupfer-Explorer bohren, um fündig zu werden
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3CM70 | ISIN: DE000A3CM708 | Ticker-Symbol: 75S
Düsseldorf
26.08.26 | 09:13
0,015 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SDM SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SDM SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0010,05019:09
Dow Jones News
26.08.2026 18:45 Uhr
297 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: sdm SE: Insolvenzverwalterin beschließt Antragstellung auf Delisting

DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Insolvenzverwalterin beschließt Antragstellung auf Delisting

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges

sdm SE: Insolvenzverwalterin beschließt Antragstellung auf Delisting

München (pta000/26.08.2026/18:10 UTC+2)

Die Insolvenzverwalterin der sdm SE (ISIN: DE000A3CM708), Dr. Ruth Rigol von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH in Köln, hat heute beschlossen, einen Antrag auf Beendigung der Aktiennotierung in den Marktsegmenten m:access (Börse München) und Primärmarkt (Börse Düsseldorf) sowie auf Widerruf der Einbeziehung in den Freiverkehr der Börsen München und Düsseldorf zu stellen.

Der Zeitpunkt der Beendigung der Notiz hängt von der jeweiligen Entscheidung der Börse München bzw. Börse Düsseldorf hierzu ab.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      sdm SE 
           Ranertstraße 5 
           81249 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Tobias Bodamer 
Tel.:         +49 89 5529 1150 
E-Mail:        investorrelations@sdm-se.de 
Website:       www.sdm-se.de 
ISIN(s):       DE000A3CM708 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1787760600169 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2026 12:10 ET (16:10 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und die nächsten Gewinner des KI-Booms entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.