DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Insolvenzverwalterin beschließt Antragstellung auf Delisting

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges

sdm SE: Insolvenzverwalterin beschließt Antragstellung auf Delisting

München (pta000/26.08.2026/18:10 UTC+2)

Die Insolvenzverwalterin der sdm SE (ISIN: DE000A3CM708), Dr. Ruth Rigol von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH in Köln, hat heute beschlossen, einen Antrag auf Beendigung der Aktiennotierung in den Marktsegmenten m:access (Börse München) und Primärmarkt (Börse Düsseldorf) sowie auf Widerruf der Einbeziehung in den Freiverkehr der Börsen München und Düsseldorf zu stellen.

Der Zeitpunkt der Beendigung der Notiz hängt von der jeweiligen Entscheidung der Börse München bzw. Börse Düsseldorf hierzu ab.

(Ende)

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Aussender: sdm SE Ranertstraße 5 81249 München Deutschland Ansprechpartner: Tobias Bodamer Tel.: +49 89 5529 1150 E-Mail: investorrelations@sdm-se.de Website: www.sdm-se.de ISIN(s): DE000A3CM708 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart

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August 26, 2026 12:10 ET (16:10 GMT)