EQS-News: Ringmetall SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Ringmetall steigert Umsatz und EBITDA im ersten Halbjahr 2026 und konkretisiert Prognose



27.08.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ringmetall steigert Umsatz und EBITDA im ersten Halbjahr 2026 und konkretisiert Prognose Konzernumsatz steigt um 3,8 Prozent auf 101,1 Mio. EUR (H1 2025: 97,4 Mio. EUR)

EBITDA wächst um 9,0 Prozent auf 13,3 Mio. EUR (H1 2025: 12,2 Mio. EUR)

EBITDA-Marge verbessert sich auf 13,1 Prozent (H1 2025: 12,5 Prozent)

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 konkretisiert: Konzernumsatz von 195 bis 210 Mio. EUR und EBITDA von 23 bis 28 Mio. EUR erwartet München, 27.08.2026 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat heute den Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Die Ringmetall Gruppe hat in einem weiterhin von verhaltener Nachfrage geprägten Marktumfeld sowohl Umsatz als auch EBITDA gesteigert und dabei die Ergebnissituation verbessert. Der Konzernumsatz erhöhte sich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026 um 3,8 Prozent auf 101,1 Mio. EUR (H1 2025: 97,4 Mio. EUR). Der Rohertrag legte mit 5,7 Prozent auf 55,1 Mio. EUR (H1 2025: 52,2 Mio. EUR) zu. Das EBITDA wuchs um 9,0 Prozent auf 13,3 Mio. EUR (H1 2025: 12,2 Mio. EUR). Das EBIT lag mit 7,1 Mio. EUR um 2,2 Prozent über dem Vorjahreswert (H1 2025: 6,9 Mio. EUR). Die wesentlichen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung im Berichtszeitraum auf Konzern-Ebene stellen sich wie folgt dar: IFRS, in TEUR H1 2026 H1 2025 ? (abs.) ? (%) Umsatzerlöse 101.067 97.372 +3.695 +3,8% Gesamtleistung (GL) 101.439 97.543 +3.896 +4,0% Rohertrag 55.148 52.160 +2.988 +5,7% Rohertragsmarge (auf GL) 54,4% 53,5% EBITDA 13.262 12.163 +1.099 +9,0% EBITDA-Marge (auf GL) 13,1% 12,5% EBIT 7.072 6.917 +155 +2,2% EBIT-Marge (auf GL) 7,0% 7,1%



Geschäftsbereich Verschlusssysteme Der Geschäftsbereich Verschlusssysteme erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 56,5 Mio. EUR (H1 2025: 58,7 Mio. EUR) und lag damit 3,8 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Bereich steuerte 55,9 Prozent zum Konzernumsatz bei. Das EBITDA lag mit 9,7 Mio. EUR nahezu auf Vorjahresniveau (H1 2025: 9,9 Mio. EUR). IFRS, in TEUR H1 2026 H1 2025 ? (abs.) ? (%) Umsatzerlöse 56.521 58.746 -2.225 -3,8% Gesamtleistung (GL) 56.797 58.736 -1.939 -3,3% Rohertrag 28.351 29.350 -999 -3,4% Rohertragsmarge (auf GL) 49,9% 50,0% EBITDA 9.746 9.888 -142 -1,4% EBITDA-Marge (auf GL) 17,2% 16,8%

Geschäftsbereich Liner Der Geschäftsbereich Liner steigerte seinen Umsatz um 15,3 Prozent auf 44,5 Mio. EUR (H1 2025: 38,6 Mio. EUR) und trug 44,1 Prozent zum Konzernumsatz bei. Der Rohertrag stieg um 17,5 Prozent auf 26,8 Mio. EUR (H1 2025: 22,8 Mio. EUR). Das EBITDA legte um 22,5 Prozent auf 7,1 Mio. EUR zu (H1 2025: 5,8 Mio. EUR). IFRS, in TEUR H1 2026 H1 2025 ? (abs.) ? (%) Umsatzerlöse 44.546 38.626 +5.920 +15,3% Gesamtleistung (GL) 44.642 38.807 +5.835 +15,0% Rohertrag 26.797 22.810 +3.987 +17,5% Rohertragsmarge (auf GL) 60,0% 58,8% EBITDA 7.111 5.804 +1.307 +22,5% EBITDA-Marge (auf GL) 15,9% 15,0%



Vorstand setzt Akquisitionsstrategie mit unveränderter Disziplin fort "Das erste Halbjahr zeigt, dass unsere Buy-and-Build-Strategie im Geschäftsbereich Liner Wirkung entfaltet. Die zugekaufte Makplast A. S. und die Assets der Thermoforming-Sparte der New England Plastics liefern von Beginn an einen substanziellen Wachstumsbeitrag und stärken zugleich die Ertragskraft des Bereichs. Wir verfolgen unsere Akquisitionsstrategie mit unveränderter Disziplin weiter und prüfen laufend mögliche Zukäufe, die unser Portfolio strategisch sinnvoll ergänzen. Gerade in einem Marktumfeld mit verhaltener Nachfrage ist anorganisches Wachstum für uns ein zentraler Hebel, um die Ringmetall Gruppe planmäßig weiterzuentwickeln", erläutert Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE.



Prognose für das Geschäftsjahr 2026 konkretisiert Auf Basis des Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr konkretisiert der Vorstand seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Erwartet werden nunmehr ein Konzernumsatz in einer Bandbreite von 195 bis 210 Mio EUR sowie ein EBITDA zwischen 23 und 28 Mio. EUR. Die bisherige Prognose sah einen Konzernumsatz von 185 bis 205 Mio. EUR und ein EBITDA von 21 bis 28 Mio. EUR vor. Effekte aus möglichen weiteren Akquisitionen im Jahr 2026 sind in dieser Prognose weiterhin nicht enthalten. Der vollständige Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2026 steht ab heute auf der Website der Gesellschaft unter www.ringmetall.de zum Download bereit. Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de . Kontakt:

David Stakemeier

Ringmetall SE

Telefon: +49 (0) 89 45 220 98 0

E-Mail: ir@ringmetall.de

Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer in der chemischen, pharmazeutischen sowie der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien, Polen, der Türkei, den Niederlanden, Finnland sowie China und den USA vertreten.



27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News