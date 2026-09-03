Ringmetall hat nach Darstellung von SMC-Research im zweiten Quartal bei Umsatz und Ergebnis kräftig zugelegt. SMC-Analyst Holger Steffen sieht damit die Bremse für eine Erholung des Aktienkurses gelöst und hat den Titel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

Das zweite Quartal von Ringmetall sei von einer hohen Dynamik geprägt gewesen. Während die Erlöse um 12 Prozent zum Vorjahr auf 55,0 Mio. Euro zugelegt haben, habe das EBITDA sogar um 32 Prozent auf 8,2 Mio. Euro verbessert werden können und das EBIT habe mit 4,9 Mio. Euro um 40 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen.

Auch, wenn dabei Nachholeffekte durch Auftragsverschiebungen nach einem schwachen ersten Quartal (Umsatz: -5 Prozent, EBITDA: -15 Prozent) eine Rolle gespielt haben, zeigen die aktuellen Zahlen doch, dass die Strategie aufgehe. Mit einem kontinuierlichen Buy-and-Build-Prozess, in dessen Rahmen die Marktposition auf Basis eines hohen Cashflows aus dem Kerngeschäft sukzessive mit synergetischen Akquisitionen ausgebaut werde, nehme das Umsatz- und Gewinnpotenzial auch ohne positive konjunkturelle Impulse stetig zu.

Sehr erfreulich sei, dass sich jetzt trotz akquisitionsbedingt höherer Abschreibungen für das laufende Jahr auch eine kräftige Steigerung beim Nettogewinn abzeichne.

Damit dürfte eine wichtige Bremse für eine deutliche Erholung des Aktienkurses wegfallen. Daher stufen die Analysten die Aktie jetzt von "Hold" auf "Buy" hoch und erwarten, dass die Unterbewertung zu dem von ihnen jetzt ermittelten Kursziel von 4,80 Euro (bislang: 4,60 Euro) schrittweise abgebaut werde.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.09.2026 um 10:05 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 03.09.2026 um 9:20 Uhr fertiggestellt und am 03.09.2026 um 9:50 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/09/2026-09-03-SMC-Update-Ringmetall_frei.pdf

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