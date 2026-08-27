Lausanne - Mindmaze hat im ersten Halbjahr einen im Vorjahresvergleich höheren Verlust geschrieben. Dabei interessieren bei dem noch jungen Health-Tech-Unternehmen insbesondere die Barmittel und die Entwicklung der Einnahmen. So verfügte das Westschweizer Unternehmen gemäss Mitteilung vom Donnerstag per Ende Juni 2026 über liquide Mittel in Höhe von 5,3 Millionen Franken. Ende 2025 waren es noch 9,5 Millionen gewesen. Die Einnahmen beliefen sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab