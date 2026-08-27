Lyss - Feintool hat im ersten Halbjahr 2026 mehr umgesetzt und ist in die Gewinnzone zurückgekehrt. Für das zweite Halbjahr rechnet der Automobilzulieferer mit einem etwas schwächeren Marktumfeld. Der Umsatz stieg um 5,6 Prozent auf 353,3 Millionen Franken. Währungsbereinigt betrug das Wachstum gar 10,8 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei entwickelte sich die Nachfrage regional unterschiedlich. In Europa profitierte Feintool ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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