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EverYield AG informiert über Veränderung in der Führungsstruktur



27.08.2026 / 08:25 CET/CEST

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EverYield AG informiert über Veränderung in der Führungsstruktur Florian Wurz kann geplantes Vorstandsmandat nicht antreten Wien, 27.08.2026 - Die EverYield AG informiert zu ihrer geplanten Führungsstruktur. Florian Wurz, dessen Eintritt in den Vorstand der EverYield AG für den 1. September 2026 vorgesehen war, hat das Unternehmen kurzfristig darüber informiert, dass er das Vorstandsmandat aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten kann. Das Unternehmen wünscht Florian Wurz für seine Genesung nur das Beste.

Ungeachtet dessen setzt die EverYield AG den Ausbau ihrer operativen Strukturen konsequent fort. Es finden bereits Gespräche mit aussichtsreichen Kandidaten für Positionen außerhalb des Vorstandes statt um die geplanten Energy-Campus-Projekte vorantreiben und die nächsten Meilensteine umsetzen.



Kontakt

MAXIMILIAN FISCHER, Head of Investor Relations

m.fischer@max-em.de

MANUEL TAVERNE, Co-Head of Investor Relations

m.taverne@max-em.de



Über die EverYield AG

Die EverYield AG entwickelt, finanziert und realisiert integrierte Energy Campusse, welche thermische Klärschlammverwertung, Phosphorrückgewinnung, erneuerbare Energieerzeugung und weitere nachhaltige Umwelttechnologien an einem Standort vereinen. Ziel des Unternehmens ist der Aufbau einer europaweit skalierbaren Infrastrukturplattform für die Energie- und Kreislaufwirtschaft sowie die Schaffung langfristiger ökologischer und wirtschaftlicher Werte für Investoren, Kommunen und Industrie.



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Die in der Pressemitteilung und auf den angegebenen Webseiten bereitgestellten Informationen und Unterlagen zum geplanten öffentlichen Angebot der Emittentin dienen ausschließlich Informationszwecken. Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Emittentin und sind auch keine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren der Emittentin.



Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des auf der Website der Emittentin (https://everyield.at/) veröffentlichten, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) am 29.05.2026 gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts, geändert durch den Nachtrag vom 12.06.2026 ("Prospekt"). Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger und kann über den folgenden Link kostenlos aufgerufen werden: https://everyield.at/wp-content/uploads/2026/05/Wertpapierprospekt_EverYield-AG.pdf sowie https://everyield.at/wp-content/uploads/2026/06/1.Nachtrag_EverYield-26-06-12.pdf (1. Nachtrag). Potentiellen Anlegern wird dringend empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Billigung des Prospekts nicht als Befürwortung der Wertpapiere durch die CSSF zu verstehen ist.



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