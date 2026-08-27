Fribourg - Die auf Gesundheitsinfrastruktur spezialisierte Infracore hat das Immobilienportfolio mit dem Zukauf des Seespitals Horgen ausgeweitet. Dank der im Juli getätigten Transaktion lag der Marktwert des Gesamtportfolios per Ende Juli bei 1,53 Milliarden Franken, wie das seit Anfang Juli an der SIX kotierte Immobilienunternehmen am Donnerstag mitteilte. Per Mitte Jahr war der Wert noch auf 1,41 Milliarden beziffert worden. Die Halbjahreszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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