Basel - Syngenta hat im ersten Halbjahr 2026 den Betriebsgewinn bei etwas tieferen Umsatz leicht verbessert. Der Agrochemiekonzern hat das Geschäft auf ertragsstärkere Bereiche fokussiert. In den Monaten Januar bis Juni sank der Umsatz des Konzerns im Jahresvergleich um 2 Prozent auf 12,2 Milliarden US-Dollar. Zu konstanten Wechselkursen wären die Verkäufe gar um 7 Prozent geschrumpft, teilte der Pflanzenschutz- und Saatguthersteller am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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