Seit unserem Kauftipp Ende Juni im Zuge einer tiefen Kurskorrektur hat die Kinross-Gold-Aktie zwischenzeitlich wieder mehr als +40% zugelegt. Entscheidend für die weitere Entwicklung dürfte sein, ob der Konzern auch bei einem Goldpreis um 4.000 US-Dollar je Unze hohe Cashflows erwirtschaften kann. Starke Zahlen trotz schwächerem Goldpreis Kinross erzielte im ersten Halbjahr einen Rekord-Free-Cashflow von 1,5 Milliarden US-Dollar und übertraf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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