Anonyme Amazon-Mitarbeiter:innen berichten von geheimen Lagerhäusern des Unternehmens. Darin werden zahlreiche Bücher zerstört, gescannt und danach weggeworfen. Welches Ziel Amazon damit verfolgen soll. Vor wenigen Tagen berichtete 404Media davon, dass es ein großes Amazon-Warenhaus in Las Vegas geben soll, das nicht dafür genutzt wird, Waren an Kund:innen zu bringen. VGT3, so der Name des Warenhauses, wird stattdessen genutzt, um Bücher im großen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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