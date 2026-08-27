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Arteus Energy GmbH: 5 MW Batteriespeicher in Coswig in Rekordzeit durch GLS Crowd finanziert - neue 7,75 % Anleihe 2026/2031 für weiteres Wachstum



27.08.2026 / 10:00 CET/CEST

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Arteus Energy GmbH: 5 MW Batteriespeicher in Coswig in Rekordzeit durch GLS Crowd finanziert - neue 7,75 % Anleihe 2026/2031 für weiteres Wachstum



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Karlsruhe, 27. August 2026 - Die Arteus Energy GmbH, Projektentwickler von Erneuerbare-Energien-Anlagen und Stromerzeuger mit Fokus auf Agri-PV und BESS in Deutschland, hat einen wichtigen Meilenstein bei der Realisierung ihres Batteriespeicherprojekts in Coswig (Anhalt) erreicht. Die über die GLS Crowd initiierte Crowdinvesting-Kampagne wurde in weniger als anderthalb Tagen erfolgreich abgeschlossen. Damit ist das für die Realisierung vorgesehene Finanzierungsvolumen von 600.000 Euro vollständig gesichert und der Weg für den Baubeginn frei. Die eingeworbenen Mittel dienen insbesondere der Beschaffung und Errichtung der Batteriespeicheranlage sowie der zugehörigen Infrastruktur, darunter Speicher, Wechselrichter und Transformatoren, Bau- und Montageleistungen sowie Netzanbindung und Inbetriebnahme. Die wesentlichen Voraussetzungen für die Realisierung sind bereits geschaffen: Die Baugenehmigung liegt vor, der Netzanschlussvertrag ist unterzeichnet und sämtliche relevanten Verträge mit den Projektpartnern sind abgeschlossen. Die Bauarbeiten sollen in den kommenden Monaten beginnen. Arteus Energy hat das Projekt von der ersten Konzeption über alle Entwicklungsphasen bis zur Baureife begleitet und wird den Batteriespeicher mit einer Leistung von 5 MW und einer Speicherkapazität von 15 MWh langfristig als unabhängiger Betreiber im Eigenbestand führen. Die Anlage soll über die Vermarktung von Regelleistung und im Energiehandel eingesetzt werden und damit einen Beitrag zur Stabilisierung des Stromnetzes leisten. Sebastian Böhmer, Gründer und Geschäftsführer der Arteus Energy GmbH: "Die erfolgreiche Crowd-Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein für unser Batteriespeicherprojekt Coswig und zugleich eine eindrucksvolle Bestätigung unserer Wachstumsstrategie. Wir entwickeln, realisieren und betreiben unsere Anlagen selbst und bauen damit sukzessive ein substanzstarkes Portfolio an Erneuerbare-Energien- und Speicherprojekten auf. Dass der Markt und unsere Anleger diesen Ansatz unterstützen, gibt uns zusätzlichen Rückenwind für die weitere Skalierung von Arteus Energy." Für Anleger, die den Ausbau und die Weiterentwicklung des gesamten Arteus Energy-Portfolios unterstützen möchten, bietet die aktuell in der Platzierung befindliche Arteus Energy Anleihe 2026/2031 (ISIN: DE000A460XXX) eine attraktive Investmentmöglichkeit. Das Wertpapier hat ein Emissionsvolumen von bis zu 8 Mio. Euro und bietet bei einer Laufzeit von fünf Jahren einen festen Zinssatz von 7,75 % p. a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Die zufließenden Mittel dienen dazu, insbesondere den Pipelineausbau zu beschleunigen, Agri-PV- und BESS-Projekte im Eigenbestand zu realisieren sowie neue Märkte und Technologien zu erschließen. Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt kann auf der Unternehmenswebseite unter www.arteus-energy.de/anleihe-2026-2031 eingesehen werden. Eckdaten der Arteus Energy Anleihe 2026/2031 Emittentin Arteus Energy GmbH Emissionsvolumen Bis zu 8 Mio. Euro Kupon 7,75 % p.a. Status Nicht nachrangig, nicht besichert ISIN / WKN DE000A460XXX / A460HC Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist 12. Juni 2026 bis 11. Juni 2027 (14 Uhr) Valuta 9. Juli 2026 Laufzeit 5 Jahre: 9. Juli 2026 bis 9. Juli 2031 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 9. Januar und am 9. Juli eines jeden Jahres (erstmals am 9. Januar 2027) Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 9. Juli 2029 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 9. Juli 2030 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativerklärung, Ausschüttungsbeschränkung, Mindest-Nettoinventarwert, Transparenzverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Börsensegment Ab 15. Dezember 2026: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) der Deutsche Börse AG Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Wichtiger Hinweis:

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Arteus Energy GmbH dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren der Arteus Energy Anleihe 2026/2031 der Arteus Energy GmbH werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Arteus Energy Anleihe 2026/2031 der Arteus Energy GmbH darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www. arteus-energy.de/anleihe-2026-2031 und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtum Luxemburgs verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Die Arteus Energy Anleihe 2026/2031 der Arteus Energy GmbH wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.



Investorenkontakt:

David Lau

Arteus Energy GmbH

0721/560496953

investors@arteus-energy.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

0211/17804720

linh.chung@ir4value.de



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