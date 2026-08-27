EQS-News: Arteus Energy GmbH
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Arteus Energy GmbH: 5 MW Batteriespeicher in Coswig in Rekordzeit durch GLS Crowd finanziert - neue 7,75 % Anleihe 2026/2031 für weiteres Wachstum
Die wesentlichen Voraussetzungen für die Realisierung sind bereits geschaffen: Die Baugenehmigung liegt vor, der Netzanschlussvertrag ist unterzeichnet und sämtliche relevanten Verträge mit den Projektpartnern sind abgeschlossen. Die Bauarbeiten sollen in den kommenden Monaten beginnen. Arteus Energy hat das Projekt von der ersten Konzeption über alle Entwicklungsphasen bis zur Baureife begleitet und wird den Batteriespeicher mit einer Leistung von 5 MW und einer Speicherkapazität von 15 MWh langfristig als unabhängiger Betreiber im Eigenbestand führen. Die Anlage soll über die Vermarktung von Regelleistung und im Energiehandel eingesetzt werden und damit einen Beitrag zur Stabilisierung des Stromnetzes leisten.
Sebastian Böhmer, Gründer und Geschäftsführer der Arteus Energy GmbH: "Die erfolgreiche Crowd-Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein für unser Batteriespeicherprojekt Coswig und zugleich eine eindrucksvolle Bestätigung unserer Wachstumsstrategie. Wir entwickeln, realisieren und betreiben unsere Anlagen selbst und bauen damit sukzessive ein substanzstarkes Portfolio an Erneuerbare-Energien- und Speicherprojekten auf. Dass der Markt und unsere Anleger diesen Ansatz unterstützen, gibt uns zusätzlichen Rückenwind für die weitere Skalierung von Arteus Energy."
Für Anleger, die den Ausbau und die Weiterentwicklung des gesamten Arteus Energy-Portfolios unterstützen möchten, bietet die aktuell in der Platzierung befindliche Arteus Energy Anleihe 2026/2031 (ISIN: DE000A460XXX) eine attraktive Investmentmöglichkeit. Das Wertpapier hat ein Emissionsvolumen von bis zu 8 Mio. Euro und bietet bei einer Laufzeit von fünf Jahren einen festen Zinssatz von 7,75 % p. a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Die zufließenden Mittel dienen dazu, insbesondere den Pipelineausbau zu beschleunigen, Agri-PV- und BESS-Projekte im Eigenbestand zu realisieren sowie neue Märkte und Technologien zu erschließen.
Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt kann auf der Unternehmenswebseite unter www.arteus-energy.de/anleihe-2026-2031 eingesehen werden.
Eckdaten der Arteus Energy Anleihe 2026/2031
27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Arteus Energy GmbH
|Brauerstraße 12a
|76135 Karlsruhe
|Deutschland
|E-Mail:
|info@arteus-energy.de
|Internet:
|www.arteus-energy.de
|ISIN:
|DE000A460XXX
|WKN:
|A460HC
|LEI Code:
|529900KBA2J3MI7UAA97
|EQS News ID:
|2388974
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2388974 27.08.2026 CET/CEST