Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Arteus Energy GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist ein deutscher Projektentwickler und unabhängiger Stromerzeuger (IPP) im Bereich der erneuerbaren Energien. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Agri-Photovoltaik-Anlagen (Agri-PV) sowie Großbatteriespeichersystemen (BESS). Zur Finanzierung des weiteren Wachstums hat Arteus eine neue Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN DE000A460XXX/ WKN A460HC) mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. Euro und einem Zinssatz von 7,75% p.a. aufgelegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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