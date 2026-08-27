München (ots) -Noch größere Ersparnisse gibt es auf hochwertige retournierte und generalüberholte Artikel.Von 2024 bis 2026 hat Amazon mehr als 3,5 Milliarden Euro in Europa investiert, um Retouren eine zweite Chance zu geben.Der Umsatz mit gebrauchten Produkten bei Amazon überstieg 2025 in Europa 2 Milliarden Euro - deutsche Kundinnen und Kunden sparten dabei mehr als 170 Millionen Euro.Die Second Chance Deal Days finden vom 1. bis 10. September 2026Amazons Second Chance Deal Days sind zurück: Zehntausende retournierte und generalüberholte Artikel aus den Bereichen Technik, Küche, Gaming und Heimwerken werden mit Rabatten von bis zu 50% gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) vergleichbarer Neuware angeboten. Amazon bietet über 40 Millionen retournierte und generalüberholte Artikel in nahezu allen Produktkategorien an und hilft deutschen Kundinnen und Kunden so, Geld zu sparen und Produkte länger zu nutzen."Durch unsere Investitionen von mehr als 3,5 Milliarden Euro in die Aufbereitung von Retouren, konnten wir mit unseren Kundinnen und Kunden noch mehr retournierten Produkten in Europa eine zweite Chance geben", sagt Rory Feldman, verantwortlich für Retouren und Recommerce bei Amazon in Europa. "Im vergangenen Jahr haben deutsche Kundinnen und Kunden 170 Millionen Euro gespart, indem sie bei Amazon gebraucht eingekauft haben - und die Nachfrage wächst weiter: Der Umsatz mit gebrauchten Produkten in Europa hat die 2-Milliarden-Euro-Marke überschritten. Die Second Chance Deal Days bieten noch größere Ersparnisse, wobei jedes Produkt von unseren geschulten Spezialistinnen und Spezialisten gründlich geprüft wurde."Kundinnen und Kunden, die hochwertige retournierte und generalüberholte Artikel bei Amazon in Europa kaufen, sparen bereits durchschnittlich 20% im Vergleich zu gleichwertigen Neuprodukten. Während der Second Chance Deal Days können sie bis zu 50% Rabatt auf Produkte in "gutem Zustand" von Marken wie Sony, Samsung, Beats und LEGO gegenüber der UVP als Neuware erhalten. PC, Küche, Smartphones und Heimwerken gehören zu den meistverkauften Produktkategorien in Deutschland. Erstmals können Kundinnen und Kunden auch authentische gebrauchte Taschen und Accessoires des Amazon Luxury-Verkäufers Luxclusif erwerben - mit zusätzlich 15% Rabatt auf die bereits reduzierten Preise während des Events.Weniger Retouren, mehr zweite ChancenAmazon entwickelt Tools, die Kundinnen und Kunden helfen, auf Anhieb das richtige Produkt zu finden. KI-gestützte Bewertungszusammenfassungen und detaillierte Produktinformationen unterstützen eine fundierte Kaufentscheidung. Größenempfehlungstechnologie sorgt dafür, dass mehr als 90% der Kundinnen und Kunden, die die empfohlene Größe kaufen, mit ihrem Kauf zufrieden sind. Amazon weist zudem auf Produkte mit hoher Retourenquote hin und empfiehlt Käuferinnen und Käufern, Beschreibungen und Bewertungen vor dem Kauf zu prüfen.Wenn Retouren dennoch anfallen, hat die Weiterverwendung der Produkte oberste Priorität. Amazon prüft alle Kundenretouren, testet, reinigt und repariert die Produkte bei Bedarf. Artikel in einwandfreiem Zustand werden als Neuware wieder zum Verkauf angeboten. Die übrigen werden mit einem Rabatt verkauft. Produkte, die nicht für den Wiederverkauf geeignet sind, aber noch in gutem, nutzbarem Zustand, spendet Amazon an Partnerorganisationen in ganz Europa - so erhalten sie ein zweites Leben bei Menschen, die sie dringend benötigen.Second-Chance-Shopping bei AmazonAmazon verkauft gebrauchte, retournierte und generalüberholte Artikel über zwei Hauptprogramme. Beide sind durch den Amazon-Kundenservice und die Rückgaberichtlinien abgesichert:- Amazon Retourenkauf bietet gebrauchte und bereits geöffnete Produkte zu reduzierten Preisen an. Diese Artikel durchlaufen eine gründliche Prüfung und werden mit Zustandsbeschreibungen - von "Wie neu" bis "Akzeptabel" - gelistet, damit Kundinnen und Kunden eine informierte Entscheidung zu einem Preis treffen können, der den Zustand widerspiegelt.- Amazon Renewed bietet generalüberholte Produkte an, die von qualifizierten Amazon-Verkaufspartnern vertrieben werden. Jedes Produkt wird professionell geprüft, gereinigt und getestet, bevor es zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten wird.Amazon bietet seit über 20 Jahren gebrauchte Produkte in Europa an - beginnend mit Drittanbieter-Verkäufern in Großbritannien und Deutschland im Jahr 2002. Seitdem hat das Unternehmen kontinuierlich in sein Second-Chance-Angebot investiert: Retournierte und bereits geöffnete Produkte werden seit 2009 verkauft, professionell generalüberholte Produkte seit 2014. Heute bietet der Gebrauchtkauf bei Amazon eine große Auswahl, attraktive Preise und den Komfort, den Kundinnen und Kunden von Amazon gewohnt sind.Kundinnen und Kunden können die Second Chance Deal Days vom 1. bis 10. September 2026 hier finden (https://www.amazon.de/b/?node=8872698031).Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie Aboutamazon.de.Pressekontakt:Für weitere InformationenAmazon Deutschland Services GmbH Public RelationsAnni-Albers-Str. 21 80807 MünchenTelefon: (+49) 89 35803-530Telefax: (+49) 89 35803-481E-Mail: amazonpress@superneo.dewww.aboutamazon.de/Amazon.de ist der Handelsname der Amazon EU S.à.r.lSociété à responsabilité limitée38 avenue John F. 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