Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will UniCredit-Chef Andrea Orcel am 14. September in Berlin empfangen. Es wäre das erste direkte Gespräch der Bundesregierung mit Orcel über die angestrebte Commerzbank-Übernahme. Die Aktie reagierte mit einem Plus von +2,8%. Berlin wirkt gegenüber UniCredit inzwischen geschwächt. Doch der gut 12% große Bundesanteil besitzt weiterhin einen beträchtlichen strategischen Wert. Knapp 50% reichen nur für den ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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