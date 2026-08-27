Zürich - Digital Realty (NYSE: DLR), ein weltweiter Anbieter von Cloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrums-, Colocation- und Interconnection-Lösungen, gab gestern den Beginn der Bauarbeiten für ein neues, hochmodernes Rechenzentrum in Glattbrugg bekannt. Die Anlage - ZUR4 - wird eine IT-Kapazität von 15 Megawatt (MW) auf einer Fläche von rund 6'300 m2 bereitstellen und so die wachsende Nachfrage nach digitaler Infrastruktur in einem der bedeutendsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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