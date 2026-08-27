Paris / London / Zürich - Der starke Ausblick des kalifornischen KI-Taktgebers Nvidia hat am Donnerstag auch die Kurse im europäischen Halbleitersektor angetrieben. Der Gesamtmarkt blieb allerdings vor dem am Nachmittag startenden Notenbanktreffen in Jackson Hole eher träge. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel am Vormittag um 6 Punkte auf 6.464 Punkte. Ausserhalb des Euroraums büsste der Schweizer Leitindex SMI sogar 0,8 Prozent ein auf 14.421 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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