Komponentenspezialist SMA hat Lösungen für die Stromversorgung von Rechenzentren entwickelt. Das Unternehmen rechnet in diesem Feld für 2027 mit einem Umsatz im mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die SMA Solar Technology AG (SMA) geht mit einer neuen Lösung zur Stromversorgung von Rechenzentren an den Markt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es dazu im Geschäftsbereich "Large Scale and Project Solutions" ein Portfolio an Stromversorgungslösungen vorgelegt. Sie sollen eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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