Der gestrige Mittwoch (26. August) hatte es in sich. Zahlreiche eminent wichtige US-Daten mussten von den Aktienmärkten verarbeitet und eingepreist werden. Der Fokus lag hierbei sicherlich auf den PCE-Daten. Doch neben den PCE-Daten gab es weitere, eminent wichtige Konjunkturdaten - so etwa frische Daten zum US-BIP. Die Aktienmärkte taten sich etwas schwer damit, aus den Daten neues Momentum zu ziehen. Vor diesem Hintergrund war es wichtig, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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