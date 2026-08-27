Bei der Insolvenz der Sowitec-Gruppe stehen Windprojektrechte von international 32 Gigawatt (GW) zum Verkauf - vor allem in Lateinamerika. Der Insolvenzverwalter hat Capcora mit den Transaktionen beauftragt. Im Zuge des Insolvenzverfahrens für Gesellschaften der Sowitec-Gruppe hat der Insolvenzverwalter den Finanzberater Capcora mit dem Verkauf von Windparkrojektrechten betraut. Wie das Unternehmen mitteilte, geht es um Projekte der SoWiTec Operation GmbH und weiteren Gesellschaften der Gruppe in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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