Schwyz - Die Schwyzer Kantonalbank hat im ersten Halbjahr 2026 einen Gewinn von 47 Millionen Franken erwirtschaftet. Das ist gut ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Geschäftserfolg stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um über einen Fünftel auf 79,7 Millionen Franken. Der Betriebsertrag wuchs um 19,8 Millionen auf 157,2 Millionen Franken, wie die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) am Donnerstag mitteilte. Dazu trugen vor allem das Zins- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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