Schwyz - Mirco Hager wird spätestens auf den 1. September 2026 bei der SZKB die Funktion des CFO und Leiter des Geschäftsbereiches Finanz- und Risikomanagement übernehmen. Der erfahrene Finanz- und Bankexperte verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis im Finanzdienstleistungssektor. Den Grossteil seiner Karriere verbrachte Mirco Hager bei der Aargauischen Kantonalbank, wo er ab 1998 als Leiter Controlling tätig war und eine wegweisende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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