Bei der Nebius-Aktie geht es heute wieder ordentlich nach oben. Zeitweise liegt der Kurs mehr als +7% im Plus und einen Teil des Rückenwinds liefern ausgerechnet die Zahlen von Nvidia. Dort läuft die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter auf Hochtouren und genau davon lebt am Ende auch das Geschäft von Nebius. Nebius-Aktie bekommt durch Nvidia ordentlich Rückenwind Nvidia hat gestern Abend Zahlen vorgelegt und dabei vor allem mit dem Ausblick überrascht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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