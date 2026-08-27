New York - Ein starker Ausblick des Chipriesen Nvidia hat der US-Tech-Börse Nasdaq am Donnerstag Schwung gegeben. Mit den Softwareanbietern Salesforce und Crowdstrike sowie dem Cloud-Anbieter Okta lieferten weitere Tech-Unternehmen positive Nachrichten. Im frühen Handel stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,05 Prozent auf 29.532 Punkte. Damit schaffte er es wieder zurück über seine 50-Tage-Linie, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt. Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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