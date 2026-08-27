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Dow Jones News
27.08.2026 16:21 Uhr
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MÄRKTE USA/Etwas fester - Nvidia und Salesforce sehr fest

DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Nvidia und Salesforce sehr fest

DOW JONES--Mit den Kursen an den US-Aktienmärkten geht es zum Start in den Donnerstagshandel meist aufwärts. Der Dow-Jones-Index tendiert zwar kaum verändert bei 53.466 Punkten. Der S&P-500 legt jedoch um 0,2 Prozent zu. Der Nasdaq-Composite gewinnt 0,6 Prozent. Starke Zahlen und ein ermutigender Ausblick von Nvidia stützen vor allem den Chipsektor. Auch aus dem Softwaresektor kamen überzeugende Geschäftszahlen, die Befürchtungen zerstreuen könnten, dass die Geschäftsmodelle der Branche durch die Künstliche Intelligenz (KI) gefährdet seien. Am übrigen Markt agieren die Anleger jedoch vorsichtiger; sie warten den Auftritt von US-Notenbankchef Kevin Warsh auf dem Notenbankersymposium am Freitag in Jackson Hole ab.

Zur positiven Stimmung trägt auch die Entspannung am Ölmarkt bei. Die Akteure setzten auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman über die Wiederöffnung der Straße von Hormus, heißt es. Aktuell legen die Preise nach ihrem jüngsten Rücksetzer wieder etwas zu. Das Barrel WTI notiert 1,1 Prozent höher bei 88,78 Dollar. Im Gefolge der Ölpreise sind zuletzt auch die Anleiherenditen gesunken. Die Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkt auf 4,66 Prozent. Der Dollar zeigt sich kaum verändert.

Konjunkturseitig wurden nur die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Hier wurde ein kleiner Rückgang verzeichnet, während Volkswirte mit einer geringen Zunahme gerechnet hatten. Insgesamt bewegt sich die Zahl der Erstanträge auf niedrigem Niveau, was für eine unverändert gute Beschäftigungslage spricht und damit für ein Beibehalten des geldpolitischen Kurses der US-Notenbank.

Daneben müssen Anleger Quartalsausweise einiger bedeutender Unternehmen verarbeiten, allen voran die der KI-Wette Nvidia. Das Unternehmen hat mit seinen Zahlen die Erwartungen übertroffen und auch von unverändert hoher Nachfrage nach KI-Chips berichtet, was Zweifel an der Tragfähigkeit der hohen Investitionen in diesen Bereich lindert. Die Aktie legt um 6,5 Prozent zu. Im Sektor rücken Intel um 2,8 Prozent vor. Advanced Micro Devices fallen jedoch um 1,3 Prozent.

Im Softwaresektor machen die Aktien von Salesforce.com einen Sprung von 15,4 Prozent nach oben. Der Anbieter von Unternehmenssoftware verzeichnet nach eigenen Angaben ebenfalls eine rege Nachfrage nach seinen KI-Anwendungen und hat daher die Jahresziele erhöht. Mit der zunehmenden Nutzung von KI wächst auch der Bedarf an Cybersecurity-Lösungen, was Crowdstrike das beste Quartal in der Unternehmensgeschichte beschert hat. Die Aktie verteuert sich um 14,3 Prozent. Der Kurs des auf Identitäts- und Zugriffsmanagement spezialisierten Softwareunternehmens Okta springt um 18,5 Prozent nach oben. Auch hier haben Zahlen und Ausblick die Erwartungen übertroffen. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA          53.466,34  0,0   +2,46    53.463,88 
S&P-500         7.694,37  +0,2   +18,67    7.675,70 
NASDAQ Comp      26.291,66  +0,6  +161,47    26.130,20 
NASDAQ 100       29.401,14  +0,6  +176,61    29.224,52 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,22 -0,01    4,24      4,21 
5 Jahre           4,38 -0,01    4,39      4,36 
10 Jahre          4,66 -0,01    4,67      4,64 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:15 
EUR/USD          1,1654  +0,0   0,0005     1,1649   1,1652 
EUR/JPY          185,73  +0,1   0,1100     185,62  185,6600 
EUR/CHF          0,9364  -0,2  -0,0019     0,9383   0,9383 
EUR/GBP          0,857  +0,0   0,0003     0,8567   0,8569 
USD/JPY          159,37  +0,1   0,0800     159,29  159,3100 
GBP/USD          1,3597  +0,0   0,0004     1,3593   1,3595 
USD/CNY          6,7198  -0,0  -0,0027     6,7225   6,7225 
USD/CNH          6,7193  -0,0  -0,0023     6,7216   6,7234 
AUS/USD          0,7192  +0,4   0,0025     0,7167   0,7169 
Bitcoin/USD      79.187,04  +1,0   746,99    78.440,05 78.086,58 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         82,76  +0,6    0,53      82,23 
Brent/ICE         88,78  +1,1    0,94      87,84 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.578,39  -0,3   -13,64    4.592,03 
Silber           67,91  -0,3   -0,19      68,10 
Platin         1.818,45  -0,6   -10,83    1.829,28 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

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August 27, 2026 09:45 ET (13:45 GMT)

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KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

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