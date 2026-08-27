EQS Stimmrechtsmitteilung: EUWAX Aktiengesellschaft
Die Boerse Stuttgart Group Stiftung teilte uns gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 WpHG zum Zwecke derVeröffentlichung mit, dass sie aufgrund ihres Eintritts in die Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V. und dem Austritt der übrigen Mitglieder aus der heutigen Vereinigung, am 26. August 2026 die Stimmrechtsschwellen von 10, 15, 20, 25, 30, 50 und 75 Prozent der Stimmrechte aus Aktien an der EUWAX Aktiengesellschaft überschritt.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EUWAX Aktiengesellschaft
|Börsenstr. 4
|70174 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|www.euwax-ag.de
|LEI Code:
|529900032TYR45XIEW79
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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