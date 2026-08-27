Neustart in der Goldmine: Neue Unzen sollen ab 2027 die Produktion antreiben

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Heliostar Metals meldet die Wiederaufnahme des Tagebaus in der Veta-Madre-Grube der Goldmine La Colorada. Damit beginnt der Übergang von der Gewinnung aus älterem, aufgeschüttetem Material zu neu abgebautem Erz. Dieses soll nach Unternehmensangaben ab 2027 zur Produktion beitragen und Mittel für die Entwicklung des Projekts Ana Paula erwirtschaften.

Heliostar Metals meldet die Wiederaufnahme des Tagebaus in der Veta-Madre-Grube der Goldmine La Colorada. Damit beginnt der Übergang von der Gewinnung aus älterem, aufgeschüttetem Material zu neu abgebautem Erz. Dieses soll nach Unternehmensangaben ab 2027 zur Produktion beitragen und Mittel für die Entwicklung des Projekts Ana Paula erwirtschaften.

Neuer Abbau folgt auf Bohrprogramm

Der erste Sprengvorgang markiert den praktischen Neustart des Tagebaus. Im ersten Halbjahr 2026 hatte Heliostar rund um Veta Madre 44 Bohrlöcher mit zusammen 8.425 Metern niedergebracht. Auf Grundlage der Ergebnisse entwarf das Unternehmen eine größere Grube. Die erforderlichen Genehmigungen für die Erweiterung seien ebenfalls erteilt worden.



CEO Charles Funk erklärte, Veta Madre sei ein wichtiger Teil des Plans, in den Jahren 2027 und 2028 Mittel für den Bau von Ana Paula zu erwirtschaften. Die erweiterte Planung trägt den Namen Veta Madre Plus und reicht über die im technischen Bericht von 2025 beschriebene Grube hinaus.