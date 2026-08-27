HERNDON, Virginia, Aug. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Learning Tree International hat heute eine neue Reihe von Live-Schulungen zur Vorbereitung auf die Claude-Zertifizierungen von Anthropic angekündigt. Die von Trainern geleiteten Kurse bieten Unternehmen einen strukturierten Weg, rollenbasiertes Claude-Fachwissen in Geschäfts-, Entwicklungs- und Architekturteams aufzubauen.

Da immer mehr Unternehmen den Schritt vom Experimentieren mit KI zur unternehmensweiten Implementierung vollziehen, sind viele von ihnen auf Teams angewiesen, die KI-Tools verantwortungsbewusst, sicher und effektiv in konkreten Geschäftsabläufen einsetzen können. Die von Anthropic entwickelte KI-Plattform Claude hat sich zu einer führenden KI-Lösung für Unternehmen entwickelt, insbesondere aufgrund ihrer fortschrittlichen Logik, ihrer Fähigkeit zur Analyse, ihrer Programmierunterstützung sowie ihres Fokus auf verantwortungsvolle KI.

Die "Claude Certification Preparation"-Kurse von Learning Tree helfen Unternehmen dabei, ihren Fachkräften, Entwicklern und Architekten rollenspezifische, fundierte Kenntnisse zu vermitteln. Basierend auf dem Zertifizierungsportfolio von Anthropic verbinden die Programme die Prüfungsvorbereitung mit praktischen Anleitungen für das Design, die Entwicklung, die Governance und die Operationalisierung von Claude-basierten Lösungen in Unternehmensumgebungen.

Die Vorbereitung von Fachkräften auf das Zertifizierungsportfolio von Anthropic

Die neuen Kurse von Learning Tree dienen der Vorbereitung auf die vier derzeit verfügbaren Zertifizierungen von Anthropic für unterschiedliche Rollen:

Claude Certified Associate - Foundations (CCA-F) für Fachkräfte, die sich grundlegende Kenntnisse über Claude und verantwortungsvolle KI-Praktiken aneignen möchten.

für Fachkräfte, die sich grundlegende Kenntnisse über Claude und verantwortungsvolle KI-Praktiken aneignen möchten. Claude Certified Architect - Foundations (CCAR-F) für Fachkräfte, die Claude-Lösungen entwickeln und sich mit den Grundlagen der Unternehmensarchitektur auskennen.

für Fachkräfte, die Claude-Lösungen entwickeln und sich mit den Grundlagen der Unternehmensarchitektur auskennen. Claude Certified Architect - Professional (CCAR-P) für erfahrene Architekten, die für die unternehmensweite Implementierung, Governance, Sicherheit und Skalierbarkeit verantwortlich sind.

für erfahrene Architekten, die für die unternehmensweite Implementierung, Governance, Sicherheit und Skalierbarkeit verantwortlich sind. Claude Certified Developer - Foundations (CCDV-F) für Entwickler, die Claude-gestützte Anwendungen, Arbeitsabläufe und Integrationen entwickeln.





Zusammen bilden diese Zertifizierungen einen strukturierten Lernpfad für Unternehmen, die ihren Fachanwendern, Entwicklern, Architekten und technischen Führungskräften relevante KI-Kompetenzen vermitteln möchten.

Die neuen Vorbereitungskurse für die Claude-Zertifizierung sind als Live-Online-Schulungen unter Anleitung eines Trainers sowie als private Teamschulungen verfügbar. Damit haben einzelne Fachkräfte und Unternehmensteams flexible Möglichkeiten, rollenspezifische Kenntnisse im Umgang mit Claude zu erwerben. Die privaten Schulungen können zudem individuell angepasst werden, um umfassendere Ziele in den Bereichen Zertifizierung, Kompetenzaufbau und Weiterbildung der Belegschaft zu unterstützen.

Anthropic-Zertifizierungsprüfungen stehen derzeit berechtigten Personen zur Verfügung, die bei Organisationen im Claude Partner Network beschäftigt sind, wobei die endgültige Zulassung zur Prüfung von Anthropic festgelegt wird.

"Unternehmen brauchen Fachkräfte, die Claude kompetent in konkreten Geschäftsumgebungen einsetzen können", so Magnus Nylund, Chief Operating Officer von Learning Tree International. "Unsere von Trainern geleiteten Schulungen verbinden praktische Erfahrung mit der Vorbereitung auf Zertifizierungen. So helfen wir Fachkräften beim Aufbau fundierter Claude-Kompetenzen und ermöglichen es Unternehmen, die sichere und verantwortungsvolle Einführung von KI zu beschleunigen."

Die Schulungen, die von "Anthropic Claude Architect"-zertifizierten Trainern durchgeführt werden, umfassen praktische Übungen, auf Unternehmen zugeschnittene Anwendungsfälle, fachkundige Betreuung und Probeprüfungen. Kursteilnehmer sammeln praktische Erfahrungen dabei, Claude für konkrete geschäftliche Herausforderungen einzusetzen und bereiten sich gleichzeitig auf Zertifizierungsprüfungen vor - unter anderem anhand von Anwendungsfällen in den Bereichen Produktivität, Workflow-Automatisierung, Softwareentwicklung, Recherche und Analyse sowie geschäftliche Entscheidungsfindung.

Da Unternehmen von Mitarbeitern profitieren, die darin geschult sind, Claude-gestützte Lösungen zu entwickeln, zu verwalten und zu skalieren, werden Implementierungsrisiken reduziert, die Einsatzbereitschaft erhöht und ein teamübergreifender, einheitlicher Ansatz für die verantwortungsvolle Einführung von KI geschaffen.

Der Claude-Lehrplan von Learning Tree unterstützt Unternehmen dabei, Teams aus den Bereichen Business, Entwicklung, Architektur und technische Führung auf einen gemeinsamen Ansatz für die verantwortungsvolle Einführung von KI und die praxisnahe Implementierung von Claude auszurichten.

Über Learning Tree International

Learning Tree International ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Personalentwicklung und Technologietrainings. Seit mehr als 50 Jahren unterstützt Learning Tree Unternehmen und Fachkräfte weltweit dabei, die entscheidenden Kompetenzen aufzubauen, die erforderlich sind, um in einem sich schnell verändernden Umfeld erfolgreich zu sein. Die von Trainern geleiteten und hybriden Lernprogramme des Unternehmens befähigen Einzelpersonen und Organisationen, Veränderungen zu beschleunigen, die Leistung zu steigern und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Das AI Adoption Framework des Unternehmens unterstützt Unternehmen dabei, die notwendigen Voraussetzungen, rollenbasierten Kompetenzen und Governance-Praktiken zu schaffen, um Investitionen in KI-gestützte Technologien in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen. Besuchen Sie www.LearningTree.com, um weitere Informationen zu erhalten.

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