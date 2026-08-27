Zürich - Der Schweizer Leitindex SMI hat am Donnerstag deutlich tiefer geschlossen. Besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen und ein zuversichtlicher Ausblick von Nvidia stützten am Berichtstag den Technologiesektor, was im Umkehrschluss für den defensiv ausgerichteten Schweizer Markt Abgaben bedeutete. Mit den Softwareanbietern Salesforce und Crowdstrike sowie dem Cloud-Anbieter Okta lieferten weitere Tech-Unternehmen positive Nachrichten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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