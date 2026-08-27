Paris / London / Zürich - Europas zuletzt freundliche Börsen haben am Donnerstag klare Verluste erlitten. Anders als an der New Yorker Tech-Börse Nasdaq sorgte der starke Ausblick des US-Chipriesen Nvidia hier nicht für Euphorie - lediglich der Technologiesektor profitierte. Vor dem anstehenden internationalen Notenbanktreffen in Jackson Hole hielten sich die europäischen Anleger zurück. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,71 Prozent tiefer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab