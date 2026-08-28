Interlaken - Die Jungfraubahn-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich weniger umgesetzt und verdient. Der Iran-Krieg und die damit verbundenen Rückgänge bei asiatischen Gästen belasteten insbesondere das Geschäft auf dem Jungfraujoch. Auch in den Hochsaisonmonaten Juli und August blieben die Besucherzahlen dort klar unter dem Vorjahr. Der Betriebsertrag sank um 8,6 Prozent auf 137,0 Millionen Franken, wie der Berner Oberländer Bergbahnbetreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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