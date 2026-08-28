Zürich - Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat im ersten Semester 2026 mehr verdient. Ein stabiles Zinsgeschäft wurde von höheren Erträgen in anderen Bereichen gestützt. Gleichzeitig flossen der Bank weitere Kundengelder zu. Der Geschäftserfolg, der als Mass für die operative Leistung gilt, legte um 12,1 Prozent auf 783 Millionen Franken zu. Unter dem Strich stieg der Konzerngewinn in den Monaten Januar bis Juni um 1,7 Prozent auf 679 Millionen, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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