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LAIQON AG setzt Wachstumskurs mit Strategie GROWTH 28 fort - Hauptversammlung unterstützt Vorstand mit breiter Zustimmung



28.08.2026 / 08:10 CET/CEST

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LAIQON AG setzt Wachstumskurs mit Strategie GROWTH 28 fort - Hauptversammlung unterstützt Vorstand mit breiter Zustimmung Vorstand erläutert Wachstumsstrategie GROWTH 28, Anstieg AuM aktuell auf 11,5 Mrd. EUR

Hauptversammlung beschließt alle neun Tagesordnungspunkte mit hohen Mehrheiten

Michael Strafuss neu in den Aufsichtsrat gewählt

Zwischenbericht 2026 bestätigt operative und finanzielle Fortschritte

CEO-Webcast heute um 11:00 Uhr Hamburg, 28. August 2026. Vorstand erläutert Wachstumsstrategie GROWTH 28, Anstieg AuM aktuell auf 11,5 Mrd. EUR Die LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN: DE000A12UP29) hat auf ihrer gestrigen ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 ihren Wachstumskurs bekräftigt. CEO Dipl.-Ing. Achim Plate und CSTRO Axel Hörger erläuterten den Aktionärinnen und Aktionären die operative Entwicklung, die wesentlichen Wachstumsinitiativen für das 2. Hj. 2026 und die Fortsetzung des Wachstumskurses. Bis 2028(e) sollen die Assets under Management (AuM) auf über 15 Mrd. EUR steigen. Zum 25. August 2026 lagen die AuM des LAIQON-Konzerns bei 11,5 Mrd. EUR und damit rund 0,5 Mrd. EUR über dem Stand zum 30. Juni 2026 (11,0 Mrd. EUR). GROWTH 28 zielt auf beschleunigtes organisches Wachstum, die konsequente Skalierung der drei Segmente Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth sowie die weitere Internationalisierung des Geschäftsmodells. Diese Skalierungsstrategie zeigt sich besonders im Segment Digital Wealth: Die AuM stiegen zum 25. August 2026 auf 1,5 Mrd. EUR (30. Juni 2026: 1,3 Mrd. EUR). Flankiert wird das dynamische AuM-Wachstum im Segment Digital Wealth unter anderem durch die strategische White-Label-Partnerschaft mit Amundi. Der seit dem 18. August 2026 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete LAIQON - EU AI ETF bildet den Auftakt einer Familie aktiver Next. Generation KI-ETFs. Mit Amundi als europäischem White-Label-Partner erschließt LAIQON neue Vertriebsmöglichkeiten und beschleunigt die internationale Skalierung seines KI-basierten Produktangebots. "LAIQON hat in den vergangenen Jahren die technologische und operative Plattform für profitables Wachstum geschaffen. Mit aktuell 11,5 Mrd. EUR Assets under Management, starken White-Label-Partnerschaften und unserer klaren Positionierung als KI-Mid-Cap im europäischen Wealth Management verfügen wir über eine sehr gute Basis, um die Ziele von GROWTH 28 zu erreichen. Die deutliche Verbesserung der Finanzkennzahlen im ersten Halbjahr zeigt, dass unsere Wachstumsstrategie zunehmend in der Ergebnisentwicklung sichtbar wird", sagt Dipl.-Ing. Achim Plate, CEO der LAIQON AG. Hauptversammlung beschließt alle neun Tagesordnungspunkte mit hohen Mehrheiten Auf der Hauptversammlung waren insgesamt 49,46 Prozent des Grundkapitals vertreten. Alle neun beschlussfähigen Tagesordnungspunkte wurden mit Zustimmungsquoten von bis zu 96,37 Prozent gefasst. Damit bestätigten die Aktionärinnen und Aktionäre den strategischen Kurs von LAIQON und schufen eine breite Grundlage für die weitere Umsetzung von GROWTH 28. Michael Strafuss neu in den Aufsichtsrat gewählt Die Hauptversammlung wählte Michael Strafuss in den Aufsichtsrat der LAIQON AG. Er folgt auf Jörg Ohlsen, der sein Mandat mit Wirkung zum 31. August 2026 niedergelegt hat. Mit mehr als 25 Jahren internationaler Führungserfahrung im Investment Banking, an den Kapitalmärkten und in der Unternehmensfinanzierung stärkt Michael Strafuss den Aufsichtsrat in zentralen Kompetenzfeldern. Zwischenbericht 2026 bestätigt operative und finanzielle Fortschritte Der heute veröffentlichte Zwischenbericht zum 30. Juni 2026 bestätigt die am 11. August veröffentlichten Top-KPIs: Die Brutto-Umsatzerlöse stiegen im 1. Hj. 2026 um 63,4 % auf 23,15 Mio. EUR (H1 2025: 14,17 Mio. EUR). Trotz Restrukturierungsaufwendungen von 1,02 Mio. EUR verbesserte sich das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) auf nahezu Break-even bei -0,29 Mio. EUR (H1 2025: -0,82 Mio. EUR). Im zweiten Quartal 2026 erzielte LAIQON ein positives EBITDA von 1,08 Mio. EUR nach -1,37 Mio. EUR im ersten Quartal. Auch die Bilanz- und Finanzierungsstruktur wurde weiter gestärkt: Das Eigenkapital stieg zum 30. Juni 2026 um 16,5 Prozent auf 71,7 Mio. EUR; die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 48,6 Prozent. Der im Berichtszeitraum vollzogene Debt-Equity-Swap und die Barkapitalerhöhung stärkten die Eigenkapitalbasis. Zugleich verringerten sich die Konzernschulden um 8,9 Prozent. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente verdoppelten sich nahezu auf 10,5 Mio. EUR. Der operative Cashflow verbesserte sich um 2,9 Mio. EUR auf -2,5 Mio. EUR; der Free Cashflow erhöhte sich um 3,7 Mio. EUR auf -2,8 Mio. EUR. Der Zwischenbericht steht hier zur Verfügung: https://laiqon.com/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/ CEO-Webcast heute um 11:00 Uhr CEO Dipl.-Ing. Achim Plate wird die Ergebnisse des 1. Hj. 2026, die Entwicklung der wichtigsten Leistungskennzahlen sowie die nächsten Schritte bei der Umsetzung von GROWTH 28 heute um 11:00 Uhr erläutern. Der Webcast wird in deutscher Sprache abgehalten. Zur Anmeldung: https://laiqon.com/unternehmen/investor-relations/ Über die LAIQON AG: Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium-Wealth-Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von 11,50 Mrd. EUR (Stand: 25.08.2026). Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio nachhaltiger Produkte und Lösungen. Dazu zählen aktiv und KI-basiert gemanagte Publikums- und Spezialfonds, standardisierte und ganzheitliche Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen sowie Beratung zur strategischen Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC zählt mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR zu den Vorreitern für künstliche Intelligenz im Wealth Management. In ihren Prozessen und im Datenmanagement setzt die LAIQON-Gruppe auf modernste Plattformtechnologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) bildet sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital ab. Dadurch kann hohe Volumina skalieren und ihre Produkte und Services Dritten im White-Label-Modell zur Verfügung stellen. Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI-Mid-Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren. Kontakt: LAIQON AG

Hendrik Duncker

IR/PR

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Mail: ir@laiqon.com



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