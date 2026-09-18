LAIQON AG befindet sich in einer entscheidenden Phase des Umbaus vom klassischen Asset Manager zur Wealth-Tech-Plattform. Mit dem Abschluss der Luxemburger SICAV-Struktur und dem Start eines neuen, offensiven Aktienfonds treibt das Unternehmen am 1. Oktober 2026 die Integration der MainFirst-Übernahme final voran, während Internationalisierung und Produktausbau parallel laufen. Wenn auch die Aktie eher langweilig erscheint - in 6 Monaten gerade mal ein Kursplus von nicht mal 2% - tut sich einiges auf der operativen Seite. Seit längerem zeigt LAIQON, das man Übernahmen integrieren kann, das man ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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