Zürich - Edisun Power hat im ersten Halbjahr 2026 weniger Solarstrom produziert und musste einen höheren Verlust hinnehmen. Der Fokus der Gruppe liegt aktuell auf dem Zusammenschluss mit der Smartenergy Group. Der Umsatz fiel von Januar bis Juni um 23 Prozent auf 5,57 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Dazu habe vor allem eine geringere Solarstromproduktion geführt. Diese sank um 16 Prozent auf 61'163 Megawattstunden (MWh). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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