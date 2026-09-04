Im Zuge der beabsichtigen Übernahme der Smartenergy Group hat Edisun Power wie geplant eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Dabei flossen dem Unternehmen knapp eine halbe Milliarde Euro zu. Die Schweizer Edisun Power AG hat im Vorfeld der geplanten Übernahme der Smartenergy Group AG die geplante Kapitalerhöhung durchgeführt. Dabei flossen der Gesellschaft laut einer Pflichtmitteilung rund 440 Millionen Schweiter Franken (CHF) zu. Das entspricht rund 470 Millionen Euro.Mit der Kapitalerhöhung werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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