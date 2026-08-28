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Nvidia hat die KI-Rally wieder angeschoben. Der S&P 500 gewann erneut 0,72 %, der Nasdaq 1,57 %, der Dow 0,20 %. Nvidia sprang 8,7 %, Salesforce 22,6 % und CrowdStrike 20,5 %. Auffällig war die geringe Marktbreite: Technologie war mit +3,4 % der einzige positive S&P-Sektor.Nach Börsenschluss gestern: Marvell verlor nachbörslich knapp 6 %, obwohl der Q2-Umsatz mit 2,74 Mrd. Dollar leicht über dem Konsens von 2,72 Mrd. Dollar und das bereinigte EPS mit 0,94 Dollar über erwarteten 0,93 Dollar lagen. Enttäuscht hat vor allem die Aussgage im Call zu den Google-Umsätzen - das ist kein Drama. Wir relativieren das heute in der Bernecker daily.Bei Nvidia zieht der Sell-Side weiter nach: Raymond James erhöht das Ziel von 352 auf 515 Dollar, Bernstein von 315 auf 400 Dollar und JPMorgan von 280 auf 320 Dollar. HSBC legt heute Morgen von 360 auf 365 Dollar nach.Autodesk gibt nachbörslich rd. 4,5 % ab. Robuste Zahlen mit zweistelligem Wachstum - aber der Ausblick beim gewinn je Aktie lag einen Tick unter den Erwartungen.Für unsere Leser interessant: Veeva Systems als Software-Spezialist im Pharmasektor sprang gestern 15,5 % auf 282,76 Dollar. Der Q2-Umsatz stieg um 18 % auf 928 Mio. Dollar gegenüber 905 Mio. Dollar Konsens, das bereinigte EPS erreichte 2,35 statt erwarteter 2,22 Dollar. Die Jahresprognose wurde auf 3,682 bis 3,687 Mrd. Dollar Umsatz und rund 9,21 Dollar EPS angehoben. JPMorgan erhöhte daraufhin das Kursziel von 272 auf 299 Dollar, Raymond James sogar von 225 auf 330 Dollar. Wir hatten Veeva am 25. Juni 2026 in der Actien-Börse vorgestellt und liegen inzwischen rund 76 % vorne.Asien: Nikkei +0,8 %, Hang Seng +0,3 %, Shanghai unverändert, der Kospi dagegen -1,0 %. Tokios Kerninflation beschleunigte sich im August von 1,7 auf 1,8 %, exakt wie erwartet. Die Arbeitslosenquote sank überraschend von 2,5 auf 2,4 %.DAX / Märkte: Die DAX-Indikation liegt bei rund 26.367 Punkten, etwa 0,2 % höher. Zehnjährige US-Treasuries rentieren bei 4,68 %, EUR/USD bei 1,165. Gold fällt 0,6 % auf rund 4.634 Dollar, Brent gibt nach dem gestrigen 2,1-%-Sprung leicht auf etwa 89,50 Dollar nach. Bitcoin handelt um 80.600 Dollar.Heute: Um 9:55 Uhr kommen die deutschen Arbeitsmarktdaten. Um 16:00 Uhr spricht Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole. Außerdem berichtet BYD über Q2.Deutsche Nebenwerte: Wir waren für unsere Leser in dieser Woche auf den Hamburger Investorentagen (HIT) und konnten zahlreiche Impulse aus direkten Gespräche mit den Vorständen, Fondsmanagern und aus Präsentationen mitnehmen. Mehr dazu nächste Woche in Actien-Börse und Aktionärsbrief.Börsianer lesen aktuelle News und Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterIhr Volker SchulzRedaktionsleiter