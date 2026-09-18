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AMD greift NVIDIA an: OpenAI, Anthropic & 107 % Wachstum

AMD rückt NVIDIA immer näher auf die Pelle: Im zweiten Quartal 2026 wächst das Data-Center-Geschäft um 107 Prozent, OpenAI plant über mehrere Generationen hinweg AMD-GPUs mit insgesamt sechs Gigawatt Leistung und Anthropic hat sich bis zu zwei weitere Gigawatt gesichert. Gleichzeitig startet Helios als komplette Rack-Scale-Plattform, Microsoft baut die Technologie in Azure ein und AMD verstärkt mit ROCm 10 sowie der Taalas-Übernahme auch die bislang kritischere Software- und Inference-Seite seines KI-Geschäfts.

Doch die Erwartungen sind gewaltig: Nach rund 155 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn und einer Börsenbewertung von knapp 890 Milliarden US-Dollar reicht "gut" möglicherweise längst nicht mehr aus. Welche Wachstumsraten muss AMD jetzt liefern, wie realistisch sind die langfristigen Gewinn- und Cashflow-Erwartungen - und wo liegen die größten Risiken im direkten Duell mit NVIDIA? Genau diese Punkte stehen im neuen AMD-Aktiencheck im Mittelpunkt.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel

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