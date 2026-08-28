DJ Bayer beantragt Kerendia-Zulassung für nicht diabetische CKD in Japan
DOW JONES--Bayer hat in Japan eine Zulassung für seinen potenziellen Blockbuster Kerendia in nicht diabetisch bedingter chronischer Nierenerkrankung (CKD) beantragt. Basis dafür seien positive Ergebnisse einer Phase-3-Studie, wie der Pharmakonzern mitteilte. Der Wirkstoff Finerenon ist bislang in mehr als 100 Ländern weltweit zur Behandlung der CKD in Verbindung mit Typ-2-Diabetes (T2D) zugelassen. Keine Zulassung gibt es bisher für die Behandlung von Patienten mit nicht-diabetischer CKD.
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August 28, 2026 02:57 ET (06:57 GMT)
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