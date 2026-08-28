München (ots) -- Freitag, 28. August 2026: "Herz aus Stahl" (20:15 Uhr)- Sonntag, 30. August 2026: "American Sniper" (20:15 Uhr)Männer unter Beschuss und ein Paar im Kampf ums Überleben: RTLZWEI zeigt am letzten Augustwochenende spannungsgeladene Filme. Am Freitag kämpfen Brad Pitt in "Herz aus Stahl", Timothy Olyphant in "Hitman - Jeder stirbt alleine" und Bruce Willis in "16 Blocks" ums Überleben. Am Sonntag folgt Clint Eastwoods Kriegsdrama "American Sniper" mit Bradley Cooper. Anschließend sorgt der Horrorfilm "The Strangers: Chapter 1" als deutsche Free-TV-Premiere für gruselige Stimmung.Freitag, 28. August 2026Den Auftakt macht um 20:15 Uhr "Herz aus Stahl". Im April 1945 trifft die US-Armee in Deutschland weiterhin auf erbitterten Widerstand. Als der unerfahrene Norman Ellison zur Besatzung des Sherman-Panzers "Fury" stößt, bringt sein Zögern die Einheit in Gefahr. David Ayer ("End of Watch") inszenierte den Kriegsfilm mit Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña und Jon Bernthal.Um 22:35 Uhr folgt "Hitman - Jeder stirbt alleine". Auftragskiller Agent 47 gerät in St. Petersburg in eine politische Intrige und wird plötzlich selbst zum Gejagten. In der Videospiel-Adaption von Xavier Gens spielen Timothy Olyphant und Olga Kurylenko die Hauptrollen.Ab 0:20 Uhr zeigt RTLZWEI "16 Blocks". Detective Jack Mosley soll einen Sträfling zum Gericht bringen, der gegen korrupte Polizisten aussagen soll. Doch Mosleys Kollegen wollen das verhindern. Richard Donner inszenierte den Action-Thriller mit Bruce Willis, Mos Def und David Morse - zugleich sein letzter Kinofilm als Regisseur.Sonntag, 30. August 2026Am Sonntag geht es um 20:15 Uhr mit "American Sniper" weiter. Navy-SEAL Chris Kyle gilt als einer der erfolgreichsten Scharfschützen des US-Militärs, doch seine Kriegseinsätze hinterlassen tiefe Spuren. Clint Eastwoods Kriegsdrama basiert auf der wahren Geschichte des US-Soldaten Chris Kyle, verkörpert von Bradley Cooper.Um 22:45 Uhr folgt mit "The Strangers: Chapter 1" eine deutsche Free-TV-Premiere. Ryan und Maya stranden in einem kleinen Ort und verbringen die Nacht in einem abgelegenen Waldhaus. Dort werden sie zunehmend von maskierten Fremden terrorisiert. Renny Harlin ("Stirb langsam 2", "Cliffhanger") inszenierte den Horrorfilm mit Madelaine Petsch und Froy Gutierrez.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 28. August 2026, und Sonntag, 30. August 2026, bei RTLZWEI.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6341322