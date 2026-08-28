Vancouver, British Columbia - 28. August 2026 / IRW-Press / Planet Ventures Inc. (CSE: PXI) (OTC Pink: PNXPF) (FWB: P6U) ("Planet" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine indirekte Investition in Höhe von 100.000 USD in Starcloud Inc. ("Starcloud") getätigt hat, ein in den USA ansässiges Technologieunternehmen, das die Kategorie der orbitalen Rechenzentren (ODC) ins Leben gerufen hat, die darauf ausgelegt sind, Recheninfrastruktur für künstliche Intelligenz ("KI") im Weltraum bereitzustellen. Die Investition erfolgte über eine Kapitalbeteiligung an einer Zweckgesellschaft (SPV) namens ST-0504 Fund I.

Starcloud verfolgt die Vision, eine großangelegte Datenverarbeitungsinfrastruktur im Orbit einzusetzen und dabei Solarenergie und die Weltraumumgebung zu nutzen, um die weltweit wachsende Nachfrage nach KI und Hochleistungs-Datenverarbeitung zu bedienen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass weltraumbasierte Rechenzentren Vorteile bieten könnten, einschließlich des Zugangs zu kontinuierlicher Sonnenenergie, Abstrahlkühlung sowie der Möglichkeit, die Datenverarbeitungsinfrastruktur ohne bestimmte Einschränkungen bezüglich Land, Energie und Genehmigungen zu skalieren, die mit terrestrischen Rechenzentren verbunden sind. Da Trägerraketen die Kosten pro Kilogramm in den Orbit kontinuierlich senken, nähert sich ein Break-even-Punkt rasch, an dem der Bau von ODCs günstiger sein wird als jener von Rechenzentren auf der Erde.

Die Investition von Planet war Teil der kürzlich von Starcloud bekannt gegebenen Series-A-Erweiterungsfinanzierung in Höhe von 250 Millionen USD bei einer gemeldeten Bewertung von 2,3 Milliarden USD nach der Finanzierung. Die Finanzierung wurde von Manhattan West angeführt und beinhaltete die Beteiligung von unter anderem NVIDIA, Cisco Investments, Benchmark, EQT, Soma, NFX und 776. Laut Starcloud erhöht die jüngste Finanzierung das insgesamt vom Unternehmen aufgebrachte Kapital auf etwa 450 Millionen USD (Quelle: https://techcrunch.com/2026/08/21/starcloud-raises-200-million-for-orbital-data-centers-as-launch-options-dry-up/). Das Unternehmen wurde Ende 2024 von Philip Johnston, Ezra Feilden und Adi Oltean gegründet und vor dem Eintritt in den führenden Start-up-Inkubator Y-Combinator von Nebular VC und Everywhere Ventures unterstützt (Quelle: https://www.ycombinator.com/companies/starcloud?utm_source=chatgpt.com).

Starcloud hat bereits bedeutsame technologische Meilensteine erreicht. Im November 2025 startete Starcloud-1 mit der - wie das Unternehmen es beschreibt - ersten NVIDIA H100 GPU an Bord in den Orbit. Starcloud gab daraufhin bekannt, dass Starcloud-1 das erste Raumfahrzeug war, das ein großes Sprachmodell im Weltraum trainiert hat. (Quelle: https://www.starcloud.com/starcloud-1?utm_source=chatgpt.com).

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass Starcloud eine Möglichkeit darstellt, an der sich rasch entwickelnden Schnittstelle von künstlicher Intelligenz, fortschrittlicher Datenverarbeitungsinfrastruktur und der kommerziellen Weltraumwirtschaft beteiligt zu sein.

"Das Mandat von Planet besteht darin, nach Möglichkeiten zu suchen, in Unternehmen und Technologien zu investieren, von denen wir glauben, dass sie das Potenzial aufweisen, an bedeutsamen langfristigen technologischen Veränderungen teilzuhaben", sagte Etienne Moshevich, Chief Executive Officer von Planet Ventures. "Das Wachstum der künstlichen Intelligenz schafft eine außerordentliche Nachfrage nach Datenverarbeitungsleistung und Energie. Starcloud verfolgt einen mutigen Ansatz zur Bewältigung dieser Herausforderung, indem es Datenverarbeitungsinfrastruktur für den Weltraum entwickelt. Wir sind besonders ermutigt durch das Kaliber der Investoren, die Starcloud unterstützen, und die jüngste Finanzierung in Höhe von 250 Millionen USD, an der sich NVIDIA und andere führende Technologie- und Investmentgesellschaften beteiligt haben, ist ein wahrer Beleg für ihre Mission, ihr Team und das Potenzial von Starcloud."

Die aktuellen Entwicklungspläne von Starcloud umfassen den Ausbau seiner Fertigungs- und Entwicklungskapazitäten sowie die Weiterentwicklung zukünftiger Raumfahrzeuge, die konzipiert wurden, um immer umfassendere orbitale Datenverarbeitungsoperationen zu unterstützen.

Die Investition von Planet Ventures in Starcloud steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, innovative Unternehmen und Technologien mit dem Potenzial für beträchtliches langfristiges Wachstum zu identifizieren und in diese zu investieren.

Über Starcloud

Starcloud ist ein in den USA ansässiges Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung von Rechenzentren im Weltraum gerichtet ist. Das Unternehmen baut eine orbitale Datenverarbeitungsinfrastruktur auf, die konzipiert wurde, um künstliche Intelligenz, Cloud-Datenverarbeitung und andere Anwendungen des Hochleistungsrechnens zu unterstützen. Die Gründer und das Team von Starcloud verfügen bereits über Erfahrung in den Bereichen Satelliten, Luft- und Raumfahrt, Software und fortschrittliche Datenverarbeitung.

Für weitere Informationen über Starcloud besuchen Sie bitte die Website von Starcloud hier: https://www.starcloud.com/

Über Planet Ventures Inc.

Planet Ventures Inc. ist ein Investment-Emittent, der aktiv in disruptive Unternehmen in wachstumsstarken Branchen investiert. Planet strebt an, durch strategische Investitionen in innovative Unternehmen langfristigen Shareholder-Value zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Etienne Moshevich, CEO

Tel: (604) 681-0084

E-Mail: info@planetventuresinc.com

Website: www.planetventuresinc.com

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere des Unternehmens wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert. Dementsprechend dürfen die Wertpapiere des Unternehmens in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens in einer Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85646Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85646&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7270533085Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.