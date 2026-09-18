The following instruments on XETRA do have their first trading 18.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.09.2026
Aktien
1 SGXE79411661 Grab Holdings Ltd. SDR
2 CA04684R2046 Athena Gold Corp.
3 CA22406U1075 Coyote Copper Mines Inc.
4 AU000000GED6 Golden Deeps Ltd.
5 CA62881H1064 Naia Relief Inc.
6 CA52637P2XXX Leocor Mining Inc.
7 CA7270534XXX Planet Ventures Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3489941XXX Assemblin Caverion Group AB
2 DE000A5GSXXX Mecklenburg-Vorpommern, Land
3 NO0013770XXX Norwegen, Königreich
4 EU000A4E0XXX Europäische Union
5 XS3516171XXX HELLA GmbH & Co. KGaA
6 DE000SLB9XXX Landesbank Saar
7 XS3498851XXX Playtech PLC
8 XS3515071XXX Saab AB
9 XS3512902XXX American International Group Inc.
10 XS3512900XXX American International Group Inc.
11 XS3512738XXX ASN Bank N.V.
12 XS3506252XXX AXA Logistics Europe Master S.C.A.
13 XS3508785XXX Dufry One B.V.
14 XS3504857XXX HSBC Holdings PLC
15 XS3504856XXX HSBC Holdings PLC
16 XS3504856XXX HSBC Holdings PLC
17 US98419MAXXX Xylem Inc.
18 US98419MAXXX Xylem Inc.
19 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
20 IE00018QXXXX Allianz Smart Global Equity Active UCITS ETF
21 IE000X8XBXXX Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.09.2026
Aktien
1 SGXE79411661 Grab Holdings Ltd. SDR
2 CA04684R2046 Athena Gold Corp.
3 CA22406U1075 Coyote Copper Mines Inc.
4 AU000000GED6 Golden Deeps Ltd.
5 CA62881H1064 Naia Relief Inc.
6 CA52637P2XXX Leocor Mining Inc.
7 CA7270534XXX Planet Ventures Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3489941XXX Assemblin Caverion Group AB
2 DE000A5GSXXX Mecklenburg-Vorpommern, Land
3 NO0013770XXX Norwegen, Königreich
4 EU000A4E0XXX Europäische Union
5 XS3516171XXX HELLA GmbH & Co. KGaA
6 DE000SLB9XXX Landesbank Saar
7 XS3498851XXX Playtech PLC
8 XS3515071XXX Saab AB
9 XS3512902XXX American International Group Inc.
10 XS3512900XXX American International Group Inc.
11 XS3512738XXX ASN Bank N.V.
12 XS3506252XXX AXA Logistics Europe Master S.C.A.
13 XS3508785XXX Dufry One B.V.
14 XS3504857XXX HSBC Holdings PLC
15 XS3504856XXX HSBC Holdings PLC
16 XS3504856XXX HSBC Holdings PLC
17 US98419MAXXX Xylem Inc.
18 US98419MAXXX Xylem Inc.
19 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
20 IE00018QXXXX Allianz Smart Global Equity Active UCITS ETF
21 IE000X8XBXXX Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF
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