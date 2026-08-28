EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: VIDINEXT AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die VIDINEXT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026
Ort: https://investors.vidinext.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/08/HJB2026-1.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026
Ort: https://investors.vidinext.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/08/HJB2026-1.pdf
28.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VIDINEXT AG
|Poststrasse 24
|6300 Zug
|Schweiz
|Internet:
|http://www.vidinext.com
|LEI Code:
|967600H8653W4XPTPE22
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2390360 28.08.2026 CET/CEST
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